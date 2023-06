Belgisch kampioenschap chilipepers eten in Ham: "Niemand waagt zich aan heetste peper ter wereld"

De winnaar van dit jaar is Philippe Le Bruyn uit Wommelgem. "Ik had mij eigenlijk niet echt voorbereid", zegt Le Bruyn. "Het was ook de eerste keer dat ik meedeed, dus ik ben best tevreden dat ik negen pepers heb kunnen opeten en mij nu Belgisch kampioen mag noemen. De overwinning was wel net op tijd binnen. Het scheelde niet veel of ik moest aan de Carolina Reaper beginnen, de heetste peper ter wereld."