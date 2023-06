Brusselse vrouwen protesteren tegen seksuele intimidatie op straat : "Vrouwen dragen 's avonds een hoodie om niet opgemerkt te worden" 

Tijdens een kleinschalige manifestatie in Brussel hebben enkele vrouwen aandacht gevraagd voor het probleem van seksuele intimidatie op straat : “We vertegenwoordigen zo’n 500 vrouwen uit heel Brussel die het beu zijn om niet veilig op straat te kunnen rondlopen” zegt Nadia Hadad : “Veel vrouwen dragen zelfs een hoodie als ze ’s avonds in Brussel rondlopen, omdat ze schrik hebben dat ze worden lastig gevallen. Uit een recente rondvraag blijkt dat 91 procent van de ondervraagde Brusselse vrouwen al eens slachtoffer werd van seksuele intimidatie. Bij mannen is dat 28 procent.”

De vrouwen die vandaag in Brussel manifesteerden waren allemaal in het paars gekleed : “De kleur staat voor moed, kracht én diversiteit. We vertegenwoordigen vrouwen van verschillende achtergronden, culturen en seksuele oriëntatie en evengoed vrouwen met een handicap. Iedereen heeft recht op een “safe space” in Brussel”, aldus Nadia Hadad. Ze hoopt dat beleidsmakers meer ambitie tonen en van Brussel eindelijk een veiligere plek maken voor iedereen : "Nu durven vrouwen amper een klacht indienen of weten ze niet waar ze terechtkunnen. Dat moet dringend verbeteren", besluit Nadia.