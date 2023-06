Beringen opent nieuwe skeelerroute:"Hier loopt voortaan alles op wieltjes"

Vanaf nu is er ook een skeelerroute in Beringen :"We hebben altijd de ambitie gehad om het sportaanbod zo breed mogelijk te maken in Beringen. Skeeleren is heel toegankelijk, en het is eens wat anders dan fietsen of lopen”, zegt schepen van sport Tijs Lemmens (VOLUIT). Voor wie nog niet vertrouwd is met de sport, skeeleren is een sport waarbij je op skeelers, een soort schoen met wieltjes, voortbeweegt. Het lijkt een beetje op skaten, maar dan met grotere wieltjes.