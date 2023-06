Ramen woonzorgcentrum Ninove al twee jaar niet meer gepoetst: "Absurde situatie, nog nooit meegemaakt"

De stad Ninove erkent het probleem. “Dat die ramen in twee jaar niet gekuist zijn, komt door een samenloop van omstandigheden. Vroeger regelde het OCMW de aanstelling van een poetsbureau”, zegt schepen voor patrimonium Joost Arents (onafhankelijk). “Dat is nu geïntegreerd in de stad. Helaas is de bevoegde medewerker op pensioen gegaan. De overdracht daarbij is niet zo goed verlopen blijkt nu. Dat was tijdens corona. Toen hadden we ook een andere focus. Een nieuwe aanbesteding is dus op tafel blijven liggen."