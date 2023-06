Doorbraak in onderhandelingen met Engie over kostprijs verlenging kerncentrales

Sindsdien wordt er nog onderhandeld over de precieze kostprijs: gaande van investeringen in de installaties om die langer open te houden tot de maximumfactuur voor de berging van het kernafval. Het was de bedoeling om dat bedrag midden maart af te kloppen, maar dat lukte niet.

Een nieuwe deadline werd door Engie gelegd op 30 juni. "Als we Doel 4 en Tihange 3 tegen november 2026 willen heropstarten, is het cruciaal om op tijd een akkoord te sluiten", zei de CEO van Engie, Catherine MacGregor daar in mei over. Nu is er dus een doorbraak.