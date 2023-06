Verrassing op Glastonbury: fictieve groep The Churnups blijkt Foo Fighters

Foo Fighters-frontman Dave Grohl stormde het podium op en speelde met zijn band een kort optreden van ongeveer een uur, met negen nummers, te beginnen met "All my life" en met "Everlong" als slot. Dat laatste nummer is een ode aan wijlen Taylor Hawkins, de drummer van de band die in maart 2022 is overleden. Ook Violet Grohl, de oudste dochter van frontman Dave, was erbij op Glastonbury, om samen met haar vader het nummer "Show me how" te brengen, over rouw en omgaan met verdriet.

Foo Fighters is voor het eerst sinds het overlijden van Hawkins weer op tournee, met Josh Freese als nieuwe drummer. Aan het einde van de korte show op Glastonbury bedankte Dave Grohl het publiek met de woorden "ik weet nu al dat we elkaar zullen terugzien in 2024". Veel duidelijker wordt de aankondiging van een Europese tournee volgend jaar niet.