Humor, charmes en veel hits : zo veroverde Harry Styles 60.000 harten op de wei van Werchter

"Deze tournee is het fijnste wat ik in mijn leven al heb meegemaakt", besluit hij."Ik wil jullie bedanken voor jullie aanhoudend enthousiasme, ongeacht of jullie mij nog maar één jaar volgen of al 13 jaar": een verwijzing naar zijn deelname aan "The X-Factor" waarmee het in 2010 allemaal begon voor Styles en de andere One Direction-leden. Om een Britse journalist over een eerder concert te citeren: "dichter bij een show van Elvis of The Beatles raak je vandaag de dag niet meer".