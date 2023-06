Politie Antwerpen neemt taxi in beslag die illegaal mensen vervoerde van luchthaven Zaventem naar stadscentrum

Op de Mechelsesteenweg in Antwerpen heeft de politie gisteren een taxi in beslag genomen die illegaal mensen aan het vervoeren was van de luchthaven van Zaventem naar Antwerpen. Dat laat de Antwerpse politie weten op haar Facebookpagina. Een ANPR-camera had het voertuig, dat niet vergund en verzekerd was, opgemerkt op de E19 richting Antwerpen.