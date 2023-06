Lachaert na incident in de kern: "Collectief beeld is verbijsterend, dat moet men echt gaan beseffen"

"Terwijl we verwachten dat ze met de problemen van de mensen bezig zijn, lijkt het soms eerder te gaan om ego's die gekwetst zijn en waar men niet over geraakt." Open VLD-voorzitter Lachaert is in "De ochtend" op Radio 1 niet mals voor het incident dat woensdagavond plaatsvond in de kern van de federale regering. Vicepremier Frank Vandenbroucke van Vooruit zou zijn collega Van Quickenborne van Open VLD fysiek verhinderd hebben de zaal te verlaten.