Bijzondere tentoonstelling in ZOO Planckendael: tachtig dieren gemaakt met een miljoen legoblokjes

Hoewel de tentoonstelling intussen al enkele jaren wordt georganiseerd in het dierenpark, zijn er toch enkele nieuwigheden. "Zo mogen onze bezoekers een aantal van de dieren uit lego aanraken, die noemen we dan de "knuffeldieren"", zegt Segers. "De olifant is ook spectaculair om te zien: die weegt meer dan duizend kilo en is gebouwd met meer dan honderdduizend blokjes door vijf verschillende mensen." Naast dieren, zijn er ook enkele taferelen te zien, zoals een tijger die een antilope vangt.