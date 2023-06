Huurlingenleger Wagner rolt Russische stad Rostov aan de Don binnen, Poetin noemt opstand "mes in de rug"

Intussen zijn er "antiterreurmaatregelen" afgekondigd in Moskou en enkele andere steden. "Dat betekent dat de macht in handen is van de veiligheidsdiensten: die krijgen bijzondere volmachten. Dat is een duidelijk signaal dat dit tot op het hoogste niveau heel ernstig wordt genomen."

Wat nu met de oorlog in Oekraïne? "De Wagner-groep stond toch te boek als een van de meest succesvolle elementen van de Russische operatie in Oekraïne. Ze hebben maanden gevochten om het stadje Bachmoet en het uiteindelijk ingenomen. Maar tegelijkertijd gaat de strijd in Oekraïne door. Dus het is moeilijk in te schatten welke impact dit zal hebben op de oorlog daar."