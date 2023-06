Monique Olivier, ex van seriemoordenaar Fourniret, opnieuw naar assisen voor ontvoering en doodslag in 3 cold cases

Een Franse onderzoeksrechter van de afdeling cold cases (oude onopgeloste zaken) in Nanterre vroeg om de doorverwijzing van Olivier. Zij moet zich verantwoorden voor een volksjury voor de ontvoering van Estelle Mouzin (9) in 2003, de ontvoering van Marie-Angèle Domèce (19) in 1988 en de doodslag op Joanna Parrish (20) in 1990.

In februari werden de drie onderzoeken afgerond. Fourniret bekende de moord op Parrish, maar overleed in 2021. Olivier gaf eerder haar rol al toe in deze verdwijning.



Joanna Parrish was een Britse studente die op een Franse school werkte. Ze werd verkracht en gewurgd door Fourniret. Haar lichaam werd gevonden in een rivier in Auxerre. Parrish' familie zal voor het proces overkomen. Vader Roger Parrish ziet het als de laatste kans op gerechtigheid voor zijn dochter.