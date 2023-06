nieuw fietsatelier in Herent bezorgt Oekraïense vluchtelingen een fiets

In Herent is zaterdagmiddag een fietsatelier geopend voor nieuwkomers die geen fiets hebben of die nog moeten leren fietsen. Alvast enkele vluchtelingen uit Oekraïne zullen de fietsen kunnen gebruiken. In de toekomst hopen de initiatiefnemers er een echte ontmoetingsplaats van te maken met een fietscafé erbovenop.