Paardenmarkt in Torhout neemt maatregelen om hitte te beperken voor dieren

"We hebben zo veel mogelijk schaduwplekken voorzien", zegt schepen van Dierenwelzijn Elsie Desmet (CD&V). "De meeste paarden staan in de schaduw van de gebouwen. Alleen op het marktplein is het nog een probleem, maar we werken eraan om de komende jaren ook daar voor veel schaduw te zorgen. We werken al langer goed samen met dierenrechtenorganisatie Gaia, maar in de toekomst gaan we verder bespreken wat er nog beter kan."