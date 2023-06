Paardenstal in Bree volledig uitgebrand : "De paarden zijn gered, maar er is asbest vrijgekomen"

“De paardenstal stond volledig in lichterlaaie toen we aankwamen”, getuigt brandweerluitenant Koen Maes. “Er zaten toen nog enkele paarden in de stal, die hebben we eruit gehaald.” Maar de andere spullen in de stal was een slechter lot beschoren. “De landbouwmachines en het opgeslagen hooi zijn volledig in vlammen opgegaan.” De landbouwer zelf kreeg wat rook binnen en werd preventief even naar het ziekenhuis gebracht.