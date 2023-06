PFAS zijn wijdverspreid in Vlaanderen, maar gemeten hoeveelheden zijn vergelijkbaar met die in onze buurlanden

Een gelijkaardige "fingerprint" is moeilijker als het gaat om oppervlaktewater, omdat daar sprake is van "diffuse, meer wijdverspreide PFAS-bronnen in Vlaanderen en daarbuiten". Denk bijvoorbeeld aan de PFAS-concentraties die via de Schelde in Frankrijk en Wallonië naar Vlaanderen stromen in waarden die al hoger liggen dan de gemiddelde Europese kwaliteitsnorm.



Vlaanderen heeft, na het uitbreken van het PFOS-schandaal rond 3M, een plan uitgewerkt met daarin 50 acties om de aanwezigheid en verspreiding van PFAS te voorkomen en/of terug te dringen en de blootstelling voor de burger te beperken.