Pyromaan opgepakt die in het centrum van Balen vier leegstaande huizen in brand steekt

De gemeente Balen kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag te maken met een man die het ene huis na het andere probeerde in brand te steken. In drie kwartier tijd kon hij vier leegstaande panden in brand steken. Niemand raakte gewond. "Toch was het angstaanjagend, omdat we plots de ene melding na de andere kregen en omdat de branden allemaal in het centrum waren", vertelt burgemeester Johan Leysen (CD&V).