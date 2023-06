Sint-Gillis-Waas heeft na 20 jaar nieuwe ereburgers: ex-topsporters Moreno De Pauw en Kimberley Buys

“Toen ik een mailtje kreeg met daarin de vermelding van het ereburgerschap, begon ik pas echt te beseffen wat dat eigenlijk betekent”, zegt Buys. “Het is fijn om een paar jaar na mijn carrière nog eens terug te blikken op de mooie momenten en die erkenning te krijgen. Momenteel werk ik als biochemicus in UZA, maar een groot deel van mijn familie woont nog steeds in Sint-Pauwels. Door de straten van de gemeente rijden, voelt nog steeds als een beetje thuiskomen.”

Ook de familie van Moreno De Pauw woont nog steeds in Sint-Pauwels. Zelf werkt hij als politieagent in Sint-Niklaas waar hij ook woont. “Niet iedereen kan zeggen dat hij of zij ereburger van een gemeente is en dat voelt toch wel speciaal om in dat mooie lijstje te worden opgenomen. Ik ben ook blij dat dat ik het samen met Kimberly mag vieren. We hebben samen de Olympische Spelen in Londen in 2012 meegemaakt. Toen zegden we ook al tegen elkaar dat het bijzonder was dat twee atleten uit een relatief kleine gemeente op de Spelen stonden."