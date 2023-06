Sint-Truiden schenkt Romeinse munten en prehistorische vondsten aan Limburgs erfgoeddepot

Toen in 2015 de bouw van enkele sociale woningen op stapel stond in Sint-Truiden, mochten eerst archeologen aan de slag op de site rond de Sint-Eucheriuskapel in Brustem. Daarbij werden verschillende interessante vondsten gedaan. Die zijn nu geschonken aan het GAZO, het Depot van Onroerend Erfgoed in Limburg: "Op die manier gaan ze zeker niet verloren", vertelt schepen van Onroerend erfgoed Mieke Claes (N-VA).