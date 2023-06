School is Cool trapt festival Live is Live op gang, op nieuwe locatie in Antwerpen

In Antwerpen zijn er dit jaar enkele festivals gesneuveld: Linkerwoofer gaat niet door en ook van Antwerpen Zingt en Fire is Gold is er geen sprake. Nieuw in het zomeraanbod van de stad is Live is Live, dat na een eerste editie op het strand van Zeebrugge verhuist naar een plek middenin het groen: site Middenvijver op Linkeroever.

De eerste editie lokte vorig jaar zowat 25.000 bezoekers over drie festivaldagen heen, voor artiesten als The National, Duran Duran en Anouk. Anders dan vorig jaar duurt Live is Live dit jaar twee dagen in plaats van drie. Het basisconcept van langere optredens op één podium blijft wel behouden, al is er dit jaar ook een zijpodium met akoestische optredens.