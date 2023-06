Theo uit Nieuwpoort maakt tv-programma over metaaldetectoren: "Wil mysterieuze sfeer weghalen"

Theo is niet alleen de bedenker, hij is ook de kapitein van het blauwe team, waar ook zijn vriendin Arlette Vyaene (69) deel van uitmaakt. "Rond deze hobby doen veel onwaarheden de ronde", vindt Theo. "De bedoeling van het programma is om te tonen hoe alles precies in zijn werk gaat. Mijn motivatie is om deze hobby toegankelijker te maken en al de geheimdoenerij errond weg te halen. Er is niets geheimzinnigs aan, want het is een open en eerlijke hobby die je in groep kan doen."

"Je mag niet zo maar doen wat je wil. Je moet je aan een aantal regels houden om de hobby te beoefenen. Zo moet je een vergunning hebben van het Agentschap Erfgoed en je hebt ook meldingsplicht als je iets vindt. Daarnaast heb je ook steeds toestemming nodig van de eigenaar van het stuk grond."