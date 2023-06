Vader en zoon ontsnapten aan Titan-drama: "Ik had bedenkingen, zeker toen eigenaar onderzeeër me bezocht in experimenteel vliegtuigje"

Rush zocht Jay in maart nog in de VS op. Hij reisde met zijn zelfgebouwde vliegtuigje. Jay heeft zelf een brevet van helikopterpiloot.



"Ik begon erover na te denken. Hij kwam met een experimenteel vliegtuigje met twee zitplaatsen om me voor te stellen mee te gaan met een experimentele onderzeeër. Ik zou nooit in een experimenteel vliegtuig stappen. Rush had een andere risicobereidheid", besluit Jay.

Oorspronkelijk waren er twee plaatsjes in de Titan vrij voor de maand mei. Maar die trips werden uitgesteld tot juni door het slechte weer. Jay liet Rush weten dat er geen gaatje was in zijn agenda en dat hij en zijn zoon pas volgend jaar beschikbaar zouden zijn. De twee tickets voor de toeristische uitstap naar de Titanic werden vervolgens door Shahzada en Suleman Dawood gekocht.