Tongeren treurt om omgevallen treurwilg aan cultuurcentrum de Velinx

"Heel erg", zucht Alex de Vocht. Hij komt meermaals per dag wandelen met zijn hond in het stadspark De Motten waar de visvijver ook gelegen is. "Het was zo een mooi uitzicht hier met die boom. Je hebt hier wel meerdere treurwilgen in het park, maar geen enkele was zo groot als deze. Ik denk dat zijn grootte ook zijn ondergang is geweest. Vermoedelijk kon hij door de felle wind en regen van afgelopen donderdagnacht, zijn eigen gewicht niet meer houden. Gelukkig is de boom in de vijver beland en niet op het cultuurcentrum de Velinx."