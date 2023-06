Vier arrestaties bij huiszoekingen in Sint-Niklaas na vinden van drugs en vuurwapen

De politie van Sint-Niklaas heeft vier arrestaties verricht in het onderzoek naar een criminele bende. Maandagavond 19 juni vonden zes huiszoekingen plaats in de stad. De bende zou actief zijn in het drugsmilieu. Bij de huiszoekingen zijn verschillende soorten drugs gevonden: een kilogram cocaïne, 560 gram cannabis en honderd gram hasj. De straatwaarde bedraagt ongeveer 50.000 euro.