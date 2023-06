Zonovergoten vis- en folkloredagen in Mariekerke zetten geschiedenis vissersdorp in de kijker

In Mariekerke, een deelgemeente van Bornem, kunnen visliefhebbers het hele weekend terecht voor de vis- en folklorefeesten. "Het is de 44ste editie", vertelt organisator Jochen Wilms. "Mariekerke was eeuwenlang een vissersdorp en dat proberen we met deze feesten in ere te houden." Zo was er vandaag al onder meer een stoet waarin een 30-tal belangrijke momenten uit de geschiedenis van het dorp werden uitgebeeld.