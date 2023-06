Vrijwilligers verwijderen gevaarlijke reuzenberenklauw in Oostende

"De reuzenberenklauw is ook gevaarlijk voor de mens. Wanneer kinderen in het bos spelen, dan vertrappelen ze de plant en dan knakken de bladeren. Als het sap daarvan op je vel komt, dan kan je brandwonden oplopen. Dat moeten we absoluut vermijden en daarom bestrijden we de plant ook. We zorgen dat alle lichaamsdelen bedekt zijn om dat te doen. We dragen handschoenen en zelfs een bril, want er zijn al mensen blind geworden van het sap."