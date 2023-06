Vrouw zwaargewond bij ongeval met schoolbus in Asse

In Asse is vrijdagavond een vrouw zwaargewond geraakt nadat ze werd aangereden door een schoolbus. De vrouw werd gegrepen door de bus toen ze de straat wou oversteken. Ze werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar zou niet in levensgevaar zijn. De kinderen op de schoolbus raakten niet gewond, maar waren erg onder de indruk.