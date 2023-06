Het "privéleger van Poetin" dat zich nu tegen hem keert: wie zijn de Wagner-huurlingen?

Ook in Afrika duikt de Wagner Group geregeld op. Onder meer in de burgeroorlog in Soedan, vechten de huurlingen aan de zij van dictator Omar al-Bashir. Ook in de Centraal Afrikaanse Republiek en Mali duiken ze op. Zelfs in Libië zet Wagner basissen op. Ze bieden er steun aan sterke man Khalifa Haftar die met steun van onder meer Egypte vruchteloos probeert om de macht te grijpen in Libië.