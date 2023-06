VS wist al meer dan een week dat Wagner 'gewapende actie' in Rusland plande: "Bezorgd over kernwapens"

Midden juni al zouden Amerikaanse spionnen hebben vernomen dat de leider van het Wagner-huurlingenleger Jevgeni Prigozjin een "gewapende actie" tegen Rusland aan het plannen was. Hoe en wanneer hij dat zou doen, was niet geheel duidelijk. Maar volgens anonieme bronnen van The Washington Post en The New York Times was de informatie voldoende concreet om hooggeplaatste regeringsfunctionarissen in de Verenigde Staten in de voorbije week te laten weten dat er "iets" stond te gebeuren.