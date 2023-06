Bekende Vlamingen stellen haiku's en kijkdozen tentoon in Deinze: "Mijn allereerste gedicht ooit"

En dat is was VRT-journaliste Ann De Bie deed: ze liet zich inspireren door de kleine alledaagse dingen van het leven. "Ik heb eerst opgezocht wat een haiku precies is, en ben dan met andere ogen naar mijn omgeving beginnen te kijken", legt ze uit. "Ik woon aan de Schelde in Antwerpen en neem regelmatig de overzetboot. Ik vind dat zalig, dan ben je een paar minuten van alles weg. Net dat heb ik in mijn haiku verwerkt."

Ann was een van de BV's die nog nooit eerder een haiku geschreven had. Zelfs nog geen gedicht. Maar ze had er veel zin in: "Ik lees zelf graag poëzie en ben geïnteresseerd in literatuur. Ik zag de opdracht en dacht het te proberen, zag het als een soort spelletje. Maar het is echt moeilijker dan je denkt, wel leuk."