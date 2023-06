Chantal uit Bredene kroont zich tot Belgisch Kampioen garnaalpellen in Oostduinkerke

Chantal Goes uit Bredene kon 152 gram gepelde garnalen in haar schaaltje leggen. Niemand deed beter. "Ik ben blij", reageert Chantal. "Vorig jaar was ik nog tweede en iedereen doet toch mee om te winnen, hé. Toen had ik veel geoefend, maar dit jaar heb ik geen enkele garnaal vastgepakt."