Coely staat voor drukke festivalzomer en tournee na depressie: "Therapie heeft me geleerd om grenzen te stellen"

Haar schoonmoeder brengt haar op het idee om in therapie te gaan. "Dat was een bom voor mij. Ik dacht "ik ben toch niet zot?". Maar het was een goed idee, want ik had angsten en ik worstelde met trauma's en nachtmerries. Ik was kwaad op de wereld en ik kon mezelf moeilijk uiten. Er is iets in mij geknakt en alles was te veel. Ik ben nu enkele jaren in therapie, bij drie verschillende psychologen en een stresscoach. Je moet de juiste persoon voor je vinden, maar alle therapeuren hebben me bepaalde dingen aangereikt om beter grenzen te stellen".