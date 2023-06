Fototentoonstelling in Pelt toont gruwel van oorlog Oekraïne: "Al bezoekers in tranen naar buiten gegaan"

De fototentoonstelling 'They fight for us too' loopt nog tot 1 oktober in de Vakschool, de vroegere TIO-site Campus WICO (Dorpsstraat 91 in Pelt). De expo is elke dag open tussen 13 uur en 17 uur. Deze tentoonstelling is een deel van het Internationaal fotofestival 'Lens op de Mens'. Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn er fototentoonstellingen over allerlei onderwerpen te vinden. Het volledige programma staat op deze website.