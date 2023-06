Amerikaanse acteur Frederic Forrest (86) overleden, bekend van "The rose" en "Apocalypse now"

Frederic Forrest acteerde in nog andere films van Coppola: in 1974 in “The conversation” en in 1981 had hij de hoofdrol in “One from the heart”, maar die film flopte, waardoor de studio van Coppola over de kop ging. In “Hammett” van Wim Wenders (1982) speelde Forrest de titelrol. In de western "The Missouri breaks" (1976) acteerde hij naast Marlon Brando en Jack Nicholson.