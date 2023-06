Sint-Amandskerk in centrum Geel opent opnieuw deuren na jaar van ingrijpende renovatiewerken

In Geel is de Sint-Amandskerk aan de Markt in het centrum van de stad vandaag opnieuw feestelijk geopend, nadat die een jaar gesloten was voor renovatiewerken. "De kerk is onze hoofdkerk en een van de twaalf kerken in Geel. Samen met de andere beschermde Sint-Dimpnakerk iets verderop, is ze zelfs essentieel voor ons DNA", zegt burgemeester Vera Celis (N-VA). "We zijn ontzettend trots op deze renovatie."