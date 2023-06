Veel volk op Bierfeesten in Oudenaarde: "Beste opkomst sinds ik 13 jaar geleden begon te organiseren"

In totaal treden er verspreid over meerdere pleinen en over 3 dagen ongeveer 80 artiesten op in Oudenaarde. De organisatie is alvast tevreden: "We zijn vrijdag uitstekend gestart", zegt een enthousiaste organisator Peter Decordier. "Er is al de hele tijd veel volk, er is een uitgelaten sfeer. Ik denk dat iedereen die betrokken is bij de Feesten niet anders kan dan tevreden zijn." Decordier durft over de beste editie ooit spreken als het aankomt op publieke belangstelling. "In die 13 jaar dat ik de Bierfeesten organiseer, is het tot nu toe zeker de beste."