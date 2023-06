Van heet naar warm: volgende week wisselvalliger met maxima rond 22-23 graden

Vandaag moeten we opnieuw de tube zonnecrème bovenhalen (de uv-index staat hoog). Het wordt heet. Lokaal kunnen de maxima oplopen tot 32 graden. Maar het wordt voorlopig de laatste hete dag. Vanaf morgen nemen de temperaturen een kleine duik.



"Het is nu al duidelijk dat juni een uitzonderlijk zonnige en warme maand is, met tot nu toe een gemiddelde temperatuur (gemeten in Ukkel) die 4 graden hoger ligt dan het langjarige gemiddelde", zegt weerman Bram Verbruggen.



Heel wat mensen zoeken vandaag afkoeling, bijvoorbeeld in recreatieparken: