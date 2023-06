Iedereen kan voortaan kajakken op de Zenne in Lot: "Net zo avontuurlijk als op de Lesse of de Semois"

“Vergeet de Semois of de Lesse, hier is te doen”, lacht Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) bij de opening van de eerste peddelroute op de Zenne. Je kan met een kajak of kano vertrekken aan een ponton in Lot en zo een afstand van 6,3 kilometer afleggen op het water, met als aankomstplaats Drogenbos :”De Zenne was vroeger een vuile, stinkende rivier. Dankzij de ingebruikname van verschillende waterzuiveringsinstallaties is de waterkwaliteit van de Zenne de voorbije decennia erg verbeterd. Er zwemt zelfs weer vis in de Zenne. Hoog tijd om dit gebied ook op het vlak van sport-en natuurbeleving te herwaarderen”, aldus Ben Weyts.