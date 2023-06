Jonge vrouw (26) uit Kieldrecht komt om bij ongeval met scooter tijdens rondreis in Australië

De jonge vrouw had twee jongere zussen, een jongere broer en twee plus-zussen. Zelf was ze sinds haar kleuterjaren actief bij turnkring Gymno Kieldrecht. "Als elke druppel kon zeggen hoezeer wij haar missen, dan regende het elke dag. Ze blijft voor altijd in onze herinnering als een fanatieke gymnaste en een zeer geliefde trainster. Haar inzet voor onze club was groot", laat de club weten.

"We zijn allemaal bijzonder aangeslagen. Zij en haar familie waren trouwe steunpilaren in onze club. Zelfs tijdens haar studies bleef ze op al onze activiteiten aanwezig. Toen ze vorig jaar in oktober vertrok om haar droomreis waar te maken, beloofde ze ons dat ze bij haar terugkeer zeker opnieuw de kinderen zou komen trainen. Het heeft niet mogen zijn. Vrijdagavond hoorden we het vreselijke nieuws. In een dorp als het onze, waar iedereen iedereen kent, ging dit natuurlijk als een lopend vuurtje. Heel het dorp is aangeslagen. Dit is echt onwezenlijk”, zegt clubvoorzitster Nicole de Bock, met tranen in de ogen.