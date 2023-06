Koetsiers in Brugge gestopt met rondritten door hitte

In het reglement dat de koetsiers van Brugge volgen, staat dat ze niet meer mogen uitrijden als het warmer is dan 30 graden. Vanmiddag was het 29 graden in de binnenstad, maar toch zijn de koetsiers gestopt met toeristen rond te voeren door de hitte.

"Het was om de gezondheid van de paarden te beschermen", zegt koetsier Mark Wintein. "Er was sowieso al niet veel volk in de stad. De braderie in de Mariastraat en ook de vlooienmarkt aan de Dijver konden weinig volk lokken met deze uitputtende warmte."