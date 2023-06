Brug over Brusselse Ring vlak bij Hallerbos in Halle is afgebroken:  "5.700 ton betonnen brokstukken in recordtempo afgevoerd"

Van 9 uur zaterdagavond tot 9 uur zondagmorgen was er op de Brusselse Ring in Halle geen verkeer mogelijk. Het was alle hens aan dek om zo snel mogelijk de Vlasmarktbrug af te breken. Met grote bulldozers werd zo’n 300 ton zand aangevoerd. Dit zandbed moest brokstukken van de brug opvangen, zodat het wegdek van de Brusselse Ring niet zou beschadigd worden.

Rond 10 uur zaterdagavond verschenen dan drie grote kranen om eerst de relingen van de brug te verwijderen. Daarna was het volop beuken en boren in het beton. Rond half 12 zakte de brug tenslotte volledig in elkaar.