PS-voorzitter Magnette haalt hard uit naar Bouchez (MR): "Hij is de enige die alle dossiers blokkeert"

De federale Vivaldi-regering heeft al bij al goed gewerkt, vindt PS-voorzitter Paul Magnette nog altijd, maar over de rol van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is hij niet te spreken. "Hij blokkeert alles." Dan is N-VA-voorzitter Bart De Wever betrouwbaarder, klinkt het in "De zevende dag".