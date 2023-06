Man (45) komt om het leven terwijl hij op weg is om maaltijden te bezorgen in Lokeren

Het slachtoffer kluste naast zijn voltijdse job als kabellegger in het weekend wat bij als koerier bij een populaire pitazaak in Lokeren. Hij was graag gezien. "Gokay was een man met een gouden hart", vertelt Adem Mergen, voorzitter van de Turkse moskeevereniging. "Ik kende hem en zijn familie heel goed. Als pitabezorger was hij bij honderden mensen in Lokeren gekend."