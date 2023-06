Voor het eerst in negen jaar weer zwemmers toegelaten in Binnennete in Lier

Het feestweekend "Lier Feest" is na vier dagen feest afgesloten met een sprong in de Binnennete. Dat is opvallend, omdat het stadsbestuur sinds 2014 de Netesprong niet meer wou toelaten. In de stad is er daarnaast al langer de vraag om zwemmen in de Binnennete tijdens de zomer toe te laten, terwijl dat normaal verboden is.