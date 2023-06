Nieuwe zeedijk van ruim 1,5 kilometer in Westende officieel ingehuldigd

"Ik ben een zeer fiere burgemeester", zegt Jean-Marie Dedecker (LDD). "Er is drie jaar lang hard gewerkt en het resultaat is een prachtige dubbele zeedijk. We hebben veel aandacht voor de natuur gehad want ertussen ligt een exotische tuin en we hebben drie hectare aan duinen bijgeplant."

"Het ziet er niet alleen mooi uit, maar het is ook functioneel", reageert Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). "We deden aan golfdempende uitbreiding om de kust te beveiligen. Zowel de bewoners als de mensen in het binnenland zijn op die manier beter beschermd tegen overstromingen. Het is een win-win."

"In plaats van een traditionele harde renovatie met beton en andere harde structuren zetten we in op een groene grasdijk in de residentiële zones en een golfdempende uitbouw in de centrumzones." Jean-Marie Dedecker stelt de inwoners dan weer gerust: "We zijn de komende duizend jaar op ons gemak", vult hij aan, "hoe hoog de zeespiegel ook mag komen."