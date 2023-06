Gemeenten doen beroep op onkruidverdelger uit Lendelede: eerste uit West-Vlaanderen die werkt met elektrische hoogspanning

Vinckier vraagt 145 euro per uur. "Ik geef toe dat het niet goedkoop is, maar ik behandel minstens 1.200 vierkante meter per uur. Mijn techniek raakt het onkruid tot in de wortels en is dus veel effectiever dan andere methodes zoals laser- of infraroodtechnieken, branders of hete lucht. Ik beschadig ook geen stenen of voegen, wat met bosmaaiers wel gebeurt."