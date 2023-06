Sarah Ferguson, hertogin van York, herstelt van operatie na borstkankerdiagnose

Bij een routine-onderzoek werd bij de 63-jarige hertogin borstkanker in een vroeg stadium vastgesteld. Ze onderging daarom een operatie in het King Edward VII hospital in Londen. Volgens een woordvoerder was de operatie een succes en gaven de artsen een positieve prognose. Ferguson werd zondag uit het ziekenhuis ontslagen om thuis in Windsor te herstellen.

Sarah Ferguson is de voormalige vrouw van prins Andrew en de moeder van prinses Beatrice en prinses Eugenie. Ze zou gesproken hebben over de borstkankerdiagnose in haar nieuwe podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah", die maandag uitkomt. Ze nam het segment op voor haar operatie.