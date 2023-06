Plots nieuwe bestuursploeg in Ternat : NV-A en Open VLD+ komen in het schepencollege terecht

Bij de gewipte coalitiepartner “Voor Ternat” reageren ze compleet verrast : “We hebben de beslissing via sociale media vernomen”, zegt Ines Swaelens, nu nog schepen in Ternat: “We moeten dit even laten bezinken. Dit had ik niet verwacht. Uiteraard is er soms discussie in bepaalde dossiers, maar we dachten er altijd nog samen te kunnen uitgeraken. Ook al zijn we hier even niet goed van, we beloven ons ook in de oppositie constructief op te stellen. Het belang van onze inwoners primeert.”