Prinses Delphine opent pop-up store met "Delphineken Pis" in Maasmechelen Village

David Winkels, directeur van Maasmechelen, is heel trots op de pop-up store. "Het doet ons uiteraard veel, zo iemand van koninklijken bloede hier. We zijn hier meer dan 20 jaar aanwezig, had je me dat in het begin gezegd, had ik het niet geloofd", zegt hij. "Maar we hebben al vaker samengewerkt met kunstenaars, en in de eerste plaats is de prinses natuurlijk een kunstenares, al is ze van koninklijken bloede."