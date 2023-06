Protest tegen nieuw pretpark van zoon Bobbejaan Schoepen: "Inwoners snakken naar meer groene ruimte"

Volgens Hubeau is het momenteel onduidelijk of "Captain Jack" ook zal doorzetten met hun plannen. "Ze zullen ook wel zien dat het protest erg groot is, dus we moeten afwachten of er nog meer actie nodig is." Een petitie van Groen Mortsel tegen de komst van het pretpark werd alvast door 11.000 mensen ondertekend. "Maar de Vlaamse overheid lijkt doof voor het protest", klinkt het. Verschillende steden en gemeenten in de omgeving, zoals Boechout en ook Mortsel, zijn alvast tegen het pretpark. "Maar Mortsel is dan weer voorstander voor een andere ontwikkeling, en dus niet per se voor een park."